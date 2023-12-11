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İsrail, Gazze'de 142 kadın esiri hapse attı

11 Aralık 2023 00:05 Son Güncelleme: 00:06 Abone Ol

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attığı belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.