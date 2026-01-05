Haberler

İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail'in serbest bıraktığı 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünden (ICRC) yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından 10 esirin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi.

Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarını ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

