İsrail Gazze çevresinde aldığı önlemlere üçüncü günde de devam ediyor

İsrail ordusunun, İslami Cihad Hareketi yöneticisi Bessam Saadi'yi gözaltına almasının ardından olası bir intikam saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini yüksek tutmaya devam ettiği bildirildi.

İsrail resmi yayın kuruluşunun haberine göre, ordu birlikleri Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmayı sürdürüyor.

Haberde İsrail ordusunun güvenlik önlemleri kapsamında Gazze üzerinde onlarca insansız hava aracı (İHA) uçurduğu aktarıldı.

Son 3 gündür devam eden önlemler kapsamında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı kapalı tutulmaya devam ederken, bölgede kara yolu hareketliliği durdurulmuş durumda. Mal geçişi için kullanılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ise aktif olarak kullanılıyor.

İsrail ordusu dün, Gazze çevresindeki yolları kapatmayı sürdürme kararı almıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), söz konusu kararın gerekçesinin, İslami Cihad Hareketinin İsrail'e karşı bir intikam saldırısı niyetinde olduğuna dair istihbarata dayandığını aktarmıştı.

İsrail kabinesi de alınan önlemlerin, ne zaman sona ereceğine yönelik bir tarih belirlemeksizin sürdürülmesi kararı almıştı.

İsrail ordusu 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli de hayatını kaybetmişti. Olayın üzerine İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Habib, "Bu suç cezasız kalmayacak." şeklinde açıklama yapmıştı.