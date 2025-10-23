Haberler

İsrail'den Türk Bayraklı Gazze Çıkışı

Güncelleme:
İsrail gazetesi, varılan ateşkes sonrası Gazze'de enkazı kaldırma çalışması yapan buldozerlerde Türk bayraklarının yer almasına işaret ederek bunun Tel Aviv için "tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlık" olduğunu yazdı.

Times of Israel gazetesinde " Gazze'deki Türk Tuzağı" başlıklı analizde ateşkes sonrası ortaya çıkan duruma yer verildi.

" İsrail, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sine Gazze'de aktif bir varlık imkanı tanıyan (ABD Başkanı Donald) Trump'ın barış planını kabul ederek en büyük stratejik hatalarından birini mi yaptı?" sorusunun yer aldığı analizde, İsrail'in uzun zamandır hedef tahtasına koyduğu İran ile Türkiye karşılaştırıldı.

Türkiye'nin birçok açıdan İran'dan daha güçlü olduğu, Ankara'nın iyi eğitimli, savaş tecrübesi olan bir orduya sahip, büyüyen bir donanmaya ve olgunlaşan yerli silah endüstrisine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Suriye'nin ardından Gazze'ye girmesi halinde Türkiye'nin "İsrail'in güneyinde istihbarat ağları kurma, Mısır ile olan yakınlığını kullanarak Doğu Akdeniz'deki en büyük iki donanmayı daha yakın operasyonel temasa geçirerek böylece İsrail'in deniz sınırları boyunca manevra kabiliyetini daraltma" gibi olasılıklar olduğu yorumuna yer verildi.

Gazze'de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında buldozerlerdeki Türk bayrağının dalgalandığı anlara atıfta bulunulan analizde, şunlar kaydedildi:

" Gazze'de dalgalanan Türk bayraklarını görmek, tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır. Başbakan'ı (Binyamin Netanyahu) bu düzenlemeye kim zorladıysa veya ikna ettiyse sorumluluk ona aittir."

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asılsız iddialara da yer verilen analizde, "Açıkça düşman Türkiye'nin İsrail'in güney sınırına yerleşmesine izin vermek, bir ateş çemberini başka bir ateş çemberiyle hatta daha da tehlikeli bir ateş çemberiyle değiştirmek demektir." yorumunda bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına dikkat çekilen analizde "Netanyahu, Gazze'ye yönelik savaş sonrası vizyonunu halktan gizledi. Trump'ın barış planı altında ortaya çıkanlar, çözümden ziyade, İran nüfuzunun yerini Türk nüfuzunun almasıyla bir kabusa benziyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci
