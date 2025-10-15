İsrail gazetesi: Tüm esirlerin cenazeleri teslim edilmeden ateşkesin ikinci aşaması müzakereleri başlamayacak

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerinin tamamı teslim edilmeden İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelerin başlamayacağı bildirildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli yetkililer, Mısır'daki profesyonel ekiplerin Gazze'deki 21 İsrailli esirin cenazesinin bulunması için uygulanacak metotları ele aldıklarını belirtti.

Trump'ın açıkladığı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelerin henüz başlamadığı ifade edildi.

Yetkililerin, Gazze'deki 21 ölü İsrailli esirin tamamının cenazesinin teslim edilmeden ikinci aşamaya geçiş için müzakerelere başlanmayacağını dile getirdiği kaydedildi.

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle kalan 21 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.