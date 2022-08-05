İsrail, Filistinlilerle Artan Gerginlik Nedeniyle Yolları Kapattı
SDEROT, 5 Ağustos (Xinhua) -- İsrail güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Gazze sınırına yakın Sderot şehrine giden bir yolu kapattı, 4 Ağustos 2022.
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SDEROT, 5 Ağustos (Xinhua) -- İsrail güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Gazze sınırına yakın Sderot şehrine giden bir yolu kapattı, 4 Ağustos 2022. İsrail Perşembe günü Filistinlilerle artan gerginlik nedeniyle Gazze Şeridi üzerinde saldırı drone'ları konuşlandırdı ve güneydeki ana yolları kapatmaya devam etti. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Xinhua / Güncel