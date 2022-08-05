İsrail, Filistinlilerle Artan Gerginlik Nedeniyle Yolları Kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail, Filistinlilerle Artan Gerginlik Nedeniyle Yolları Kapattı

İsrail, Filistinlilerle Artan Gerginlik Nedeniyle Yolları Kapattı

SDEROT, 5 Ağustos (Xinhua) -- İsrail güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Gazze sınırına yakın Sderot şehrine giden bir yolu kapattı, 4 Ağustos 2022.

 - Güncelleme:

SDEROT, 5 Ağustos (Xinhua) -- İsrail güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Gazze sınırına yakın Sderot şehrine giden bir yolu kapattı, 4 Ağustos 2022. İsrail Perşembe günü Filistinlilerle artan gerginlik nedeniyle Gazze Şeridi üzerinde saldırı drone'ları konuşlandırdı ve güneydeki ana yolları kapatmaya devam etti. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title