İsrail, Filistinlilerle Artan Gerginlik Nedeniyle Yolları Kapattı SDEROT, 5 Ağustos (Xinhua) -- İsrail güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Gazze sınırına yakın Sderot şehrine giden bir yolu kapattı, 4 Ağustos 2022. SDEROT, 5 Ağustos (Xinhua) -- İsrail güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Gazze sınırına yakın Sderot şehrine giden bir yolu kapattı, 4 Ağustos 2022. İsrail Perşembe günü Filistinlilerle artan gerginlik nedeniyle Gazze Şeridi üzerinde saldırı drone'ları konuşlandırdı ve güneydeki ana yolları kapatmaya devam etti. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua) Xinhua / Güncel İsrail Gazze Güncel Haberler

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