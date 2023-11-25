İsrail Filistinlilerin sembolik yapılarını hedef alıyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınların dozunu artırarak altyapıyı ve özellikle de Filistinlilerin sembolik yapılarını tahrip etmeye yoğunlaştı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınların dozunu artırarak altyapıyı ve özellikle de Filistinlilerin sembolik yapılarını tahrip etmeye yoğunlaştı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin, Tulkerim, Beytüllahim, El Halil, Nablus, Ramallah, Tubas ve daha birçok kentte askeri araçlar ve buldozerler eşliğinde gece baskınlarını artırdı.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 230'dan fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 3 bin Filistinli yaralandı.

Bu baskınlar sırasında evler bombayla patlatıldı ve altyapı tahrip edildi. Altyapıya verilen zararın başını ise sembolik anlam taşıyan anıtlar ve meydanlar çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tahrip ettiği en önemli anıtlar şöyle:

Cenin Mülteci Kampındaki At Meydanı ve Heykeli

İsrail ordusu, Nisan 2002'de Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na girerek 10 gün içinde yarısı sivil en az 52 Filistinlinin öldürüldüğü, 150'ye yakın binanın tamamen yıkıldığı ve yaklaşık 435 ailenin yerinden edildiği bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıda öldürülen Filistin Kızılayı Acil Durum Direktörü Halil Süleyman'ın anısına, Cenin Mülteci Kampı'nın doğu girişinde yer alan meydana bir at heykeli dikildi. "Özgürlük Atı" olarak da anılan bu heykel, yabancı sanatçılar ve heykeltıraşlar tarafından 2002'deki saldırılarda yıkılan evler ve kullanılmaz hale getirilen araçlardan alınan demirlerle yapıldı.

İsrail güçleri, 30 Ekim'de Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, bu meydanı tahrip etti ve buldozerlerle heykeli yerinden söküp götürdü.

Cenin "Dönüş" Kemeri

Cenin Mülteci Kampı'nın bir diğer sembolik mekanlarından, kampı Cenin kentine bağlayan ana yol üzerinde bulunan kemer de İsrail güçlerinin saldırılarının hedefi oldu.

Ortasında Filistinlilerin evlerine dönüşlerini simgeleyen bir anahtar ile onun üzerine "Cenin Mülteci Kampı. Dönünceye kadarki bekleme noktası" yazısının bulunduğu bu kemer, İsrail güçlerince 30 Ekim'de kısmen, 2 gün sonra da tamamen yıkıldı.

Cenin'deki "Dönüş" Kavşağı

Sembolik mekanlardan biri de Dönüş Kavşağı idi. Cenin Mülteci Kampı'nın batı girişinde yer alan bu kavşak, yapay bir tümsek üzerine taştan örülmüş bir Filistin haritası ve üzerine yazılı "Dönüş Kavşağı" yazısından oluşuyordu ve Cenin halkı, bu haritanın üzerine 1948'de tehcir edildikleri Filistin kentlerinin isimlerini yazmıştı.

İsrail güçleri, 3 Kasım'da da bu kavşağı tahrip ederek taştan inşa edilmiş Filistin haritasını yıktı.

Aynı şekilde Ed-Dahiliyye ve El-Battiha meydanları ile daha önceki baskınlarda ölenler adına dikilen birden fazla anıt da yıkıldı.

Şirin Ebu Akile Anıtı

Filistinlilerin, geçen yıl İsrail güçlerince öldürülen Al Jazeera muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin anısına diktiği anıt da tahribatların hedefi oldu.

Ebu Akile'nin vurulduğu yere dikilen sembolik anıt, İsrail güçleri tarafından 27 Ekim'de yıkıldı.

Tulkerim'deki Yasir Arafat Anıtı

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın anısına Tulkerim'de dikilen anıt, Arafat'ın vefat yıl dönümünden (11 Kasım 2004) birkaç gün sonra, 14 Kasım'da İsrail buldozerleri tarafından yerinden söküldü.

-Tulkerim'deki "Dönüş" Kemeri

Filistinlilerin 1948'de sürüldükleri topraklara yeniden "dönüş" hakkını simgeleyen Tulkerim'in ana girişindeki "Dönüş Kemeri" de 14 Kasım'da yıkıldı.

Diğer sembolik yapılar

İsrail güçleri, güneydeki Nablus ve Beytüllahim ile kuzeydeki Tubas kentlerinde de öldürülen Filistinliler anısına dikilen çok sayıda anıtı kullanılmaz hale getirdi.

Bunlardan biri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen Balata Mülteci Kampı Şehitleri Anıtı idi.

Gazze'de Mavi Marmara Anıtı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı.

2010 yılında Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan 6 gemiden biri olan ve İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara Gemisi'nin hatırası İsrail'in son saldırılarının hedefi oldu.

Gazze Limanı'nda 16 Kasım'da kontrolü ele geçirdiğini duyuran İsrail ordusu, burada yer alan, Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlenen baskında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıtı yıktı.