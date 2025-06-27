İsrail, Filistinlilerin Kasten Öldürüldüğü İddialarını Reddetti

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İsrail, Haaretz gazetesinin ordudaki subay ve askerlerin itiraflarına dayanarak Filistinlilerin 'kasten' öldürüldüğü yönündeki haberini yalanladı. Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, haberi iftira olarak nitelendirdi.

İsrail, Haaretz gazetesinin Gazze'de sözde insani yardım noktasında halka ateş açan subay ve askerlerin itiraflarına yer vererek Filistinlilerin "kasten" öldürüldüğünü duyuran haberini reddetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, Haaretz'in haberinin iftira olduğunu iddia etti.

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk, 56 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusunun "dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğu iddia edilen açıklamada, sivil halkın kalkan olarak kullanıldığı ileri sürülerek, İsrail ordusunun masum sivillere zarar vermemek için açık emirler aldığı ve bu emirlere uygun hareket ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise konuya ilişkin inceleme henüz tamamlanmamasına rağmen askerlerin itiraflarını içeren Haaretz haberi reddedildiği belirtildi.

Dağıtım merkezlerine yaklaşan sivillere zarar verildiği yönündeki son iddialar ışığında olayın incelendiği aktarıldı.

İddiaların kapsamlı bir şekilde incelenerek gerekli görüldüğü takdirde ilave önlemler alınacağı ileri sürüldü.

İsrail askerleri, Filistinlileri kasten öldürme emri aldıklarını itiraf etmişti

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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