İsrail, Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef aldı: 21 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldığı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 64 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'ın batısındaki Mevasi bölgesini hedef aldığı saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in Mevasi'de düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 64 kişinin ise yaralandığı aktarıldı

İsrail daha önce yaptığı açıklamalarda Mevasi bölgesini "güvenli" olarak tanımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 11 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağı, bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulunmuştu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.