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İsrail, Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef aldı: 20'den fazla ölü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Refah Acil Durum Komitesi'den alınan bilgiye göre, İsrail, Refah'ın batısındaki Mevasi sahil bölgesinde tehcir edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de saldırı alanında çok sayıda yaralı ve cesedin yanı sıra çevrede insan kalıntıları bulunuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hedef alınan çadırlar Refah'ın batısındaki Amerikan sahra hastanesine yaklaşık 100 metre mesafede bulunuyor.

İsrail'in daha önce Mevasi bölgesini "güvenli" olarak tanımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 11 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulunmuştu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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