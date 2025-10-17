Haberler

İsrail, Filistinli Zeytin Çiftçilerine Saldırdı: 4 Yaralı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırarak 4 kişiyi yaraladı ve tarlalarına zarar verdi. Saldırılar, bu yılki zeytin hasadı mevsimini tehlikeli hale getiriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde ve orta kesimlerinde zeytin toplayan çiftçilere düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus'un güneyi ve doğusundaki Salim, Urif, Havara, Kusra, Akraba ve Kıblan beldelerindeki çiftçiler Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı, tarlalarından çıkarılarak, zeytinlerini toplamaları engellendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kıblan beldesinde zeytin toplayan Filistinli bir aileyi darbetti ve aileden 4 kişiyi yaraladı.

İsrailliler, Filistinlilere ait bazı araçları tahrip etti. İsrail ordusu söz konusu İsraillileri korumak için bölgede ateş açtı.

Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gazbeden İsraillilerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya ve Ebu Fellah beldelerinde, çiftçilere saldırdığını ve tarlaları ateşe verdiği aktardı.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu Başkanı Mueyyed Şaban, daha önce yaptığı açıklamada, bu yılki zeytin hasadı mevsiminin "İsrail ordusunun desteklediği yerleşimcilerin artan saldırıları nedeniyle en tehlikeli hasat dönemlerinden biri" olduğunu belirtmişti.

Şaban, "Saldırılara ve işgalin engellemelerine rağmen Filistinli çiftçi toprağına ulaşmakta kararlıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Her yıl bu dönemde, zeytin hasadı mevsimiyle eş zamanlı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor. Zeytin, birçok Filistinli çiftçinin temel geçim kaynağını oluşturuyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
