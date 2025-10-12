İsrail, Filistinli Tutukluların Ailelerinin Seyahatini Engelledi

İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılarak sınır dışı edilmesi beklenen Filistinli tutukluların ailelerinin seyahat etmesini engelledi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir takası kapsamında serbest bırakılması planlanan Filistinli tutukluların ailelerinin Ürdün'e gitmeye çalıştığını söyledi.

Zeğari, Filistinli ailelerin, serbest bırakılacak yakınlarının gönderileceği ülkeye ulaşmak için Batı Şeria'da Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü üzerinden Ürdün'e gitmeye çalıştığını ancak İsrail makamlarının bu kişilerin Ürdün'e geçişine izin vermediğini ve seyahat etmelerini engellediğini aktardı.

Filistinli ailelerin evlatlarından Gazze ve Mısır'a gönderileceği haberini aldıktan sonra Ürdün'e gitmeye çalıştığını belirten Zeğari, İsrail'in "Filistinli tutukluların ailelerini sürekli hedef alma politikası" çerçevesinde seyahat engeli getirdiğinin altını çizdi.

Zeğari, İsrail'in önceki esir takası anlaşmalarında serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerin çoğunun da seyahat etmelerinin engellendiğini hatırlattı.

Serbest kalması planlanan bazı Filistinlilerin ailelerini yaklaşık 2 yıldır görmediğini anlatan Zeğari, İsrail'in seyahat engellerinin Filistinli aileler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu aktardı.

Zeğari, İsrail Adalet Bakanlığının yayımladığı listeye göre, yarın 250 Filistinlinin serbest bırakılacağını, bunlardan 142'sinin önce Gazze'ye ardından da Mısır, Katar veya Türkiye'ye sınır dışı edileceğini söyledi.

İsrail Adalet Bakanlığı, 10 Ekim'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli tutuklunun ismini açıklamıştı.

Öte yandan, Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin listelerinin bazı engellerden dolayı resmi olarak duyurulamadığı belirtilmişti.

Ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'de tutulan İsrailli esirlere karşılık İsrail'in, müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1700 Filistinliyi serbest bırakması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.