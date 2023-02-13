İsrail, Filistinli tutuklulara 'duş kısıtlaması' getiriyor

İsrail'in, Filistinli tutuklulara duş alma süresiyle ilgili yeni kısıtlamalar getirdiği ve açlık grevindeki İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Hıdır Adnan'ın gözaltı süresini 19 Şubat Pazar gününe kadar uzattığı belirtildi.

İsrail'in, Filistinli tutuklulara duş alma süresiyle ilgili yeni kısıtlamalar getirdiği ve açlık grevindeki İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Hıdır Adnan'ın gözaltı süresini 19 Şubat Pazar gününe kadar uzattığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre İsrail Cezaevi Yönetimi, güneydeki Nefha ve kuzeydeki Celbu cezaevlerindeki koğuşlara nakledilen tutuklulara, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatları doğrultusunda muamele edileceğini bildirdi.

Yeni uygulamaya göre, tutukluların duş saatlerinin azaltılması, gün içinde her bir koğuşa 1 saat duş izni verilmesi ve su miktarının kısıtlanması öngörülüyor.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris de bu uygulamanın hastalıkların yayılması açısından tehlikeli sonuçlar doğuracağı ve cezaevlerinde büyük sıkıntılara yol açacağı uyarısında bulundu.

"Her bir esire duş alması için günlük yarım dakika düşüyor"

Esirler Cemiyetinin Medya Koordinatörü Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki cezaevi birkaç koğuştan oluşuyor. Her bir koğuştaki esirlerin sayısı en az 120. Yani her bir esire duş alması için günlük yarım dakika düşüyor." dedi.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Açlık grevindeki Filistinlinin gözaltı süresi uzatıldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan bir diğer açıklamada da İsrail Askeri Mahkemesinin, 5 Şubat'ta Cenin kentine bağlı Arraba beldesindeki evinde gözaltına alınan ve açlık grevine başlayan İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Hıdır Adnan'ın gözaltı süresini 19 Şubat Pazar gününe kadar uzattığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.