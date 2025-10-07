İsrail, Filistinli Gazeteci Ala Rimavi'yi Serbest Bıraktı

İsrail'in, Batı Şeria'dan Filistinli gazeteci Ala Rimavi'yi 2 yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest bıraktığı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşu Esir Araştırmaları Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, Ramallah kenti sakinlerinden gazeteci Rimavi'yi 2 yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest bıraktığı ifade edildi.

İsrail, Gazze'ye savaş ilan etmesinin ardından alınan olağanüstü hal düzenlemeleri kapsamında 16 Ekim 2023'te Rimavi'nin yöneticiliğini yaptığı özel bir medya kuruluşunu kapatma kararı almış, 19 Ekim 2023'te de Rimavi'yi Ramallah'ta gözaltına almıştı.

Filistin Gazeteciler Sendikasının 5 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçların 8 Ekim 2023'ten bu yana "tehlikeli" bir artış gösterdiği, 34'ü kadın gazeteci olmak üzere 252 gazetecinin öldürüldüğü, 153'ünün tutuklandığı ve 150 medya kuruluşunun yıkıldığı belirtilmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek, tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan, tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.