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İsrail, Filistinli Çiftçilerin Zeytin Hasadına Engel Oluyor

İsrail, Filistinli Çiftçilerin Zeytin Hasadına Engel Oluyor
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı için arazilerine girmelerini engelledi. Yerel yetkililer, toprakların gasbedilmesi ve çiftçilerin saldırıya uğraması nedeniyle etkinlik düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı için arazilerine gitmelerine engel oldu.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ile Ramallah Valiliği, Filistinli çiftçilere destek olmak ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından onları korumak için Ramallah'ın doğusundaki Berka köyünde bir etkinlik düzenledi.

Berka Köyü Meclis Başkanı Sayil Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üstüne kurulan bir yerleşim birimine bitişik olduğu gerekçesiyle çiftçilerin El-Merac bölgesine girmesine engel olduğunu söyledi.

Kenan, büyük bir askeri gücün bölgeye geldiğini, İsraillilerin ise yakındaki bir tepede konuşlandığını kaydetti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, çiftçilerin Berka köyünde zeytin hasadına gitmesine engel olduğunu ve tarlaları ateşe verdiğini vurgulayan Kenan, bu saldırılarda askerlerin, söz konusu İsraillileri koruduğunu ve hatta köye giden yolları kapatarak köylülerin sıkıntılarını ikiye katladığını belirtti.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban da İsrail'in bölgenin "kapalı askeri bölge" olduğunu iddia ettiğini ancak asıl amacın halkı buradan sürmek olduğunu dile getirdi.

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, hasat mevsiminin başından bu yana Batı Şeria genelinde çiftçilere yönelik 70 saldırı düzenlediğini aktaran Şaban, İsrail'in, Filistinlileri topraklarını boşaltmaya zorladığını sözlerine ekledi.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 7 Ekim 2023-7 Ekim 2024 tarihlerinde Batı Şeria'da 2 bin 777 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 19 Filistinli öldü, 1636 kişilik 28 bedevi topluluk yerinden edildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel

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