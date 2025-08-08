İsrail, Filistinli Aileyi Evini Kendi Elleriyle Yıkmaya Zorladı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileyi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail makamlarının, Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Sur Baher beldesi sakinlerinden Hamza İbrahim Umeyre'nin evi için "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdiği belirtildi.

Umeyre'nin evini kendi elleriyle yıkmaya mecbur bırakıldığı aktarılan haberde, İsrail'in söz konusu evi yıktırması sonucu Filistinli 16 vatandaşın sokakta kaldığı kaydedildi.

İsrail yönetiminin işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs bölgesindeki Filistinlileri, evlerinin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle kendi elleriyle yıkmaya zorladığı hatırlatılan haberde, Filistinlilerin buna uymaması durumunda ise İsrail'in evleri yıkmanın yanı sıra ev sahiplerine para cezası kestiği ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerlerinin 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişinin zarar gördüğü aktarıldı.