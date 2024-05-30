Üye Girişi
Haberler

İsrail, Filistin Kızılayı ambulansını kasıtlı olarak vurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısında 2 sağlık çalışanının öldüğü ambulansın kasıtlı olarak vurulduğunu belirtti. İsrail ordusu, uluslararası koruma altındaki Kızılay amblemini taşıyan ambulansa saldırdı.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde dün 2 sağlık çalışanının öldüğü İsrail saldırısında ambulansının kasıtlı olarak vurulduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun dün Refah'ta bir ambulansı hedef alan ve 2 sağlık çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, uluslararası koruma altındaki Kızılay amblemini taşımasına rağmen ambulansı kasten bombaladı." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıyla İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde görevi başında öldürdüğü Filistin Kızılayı görevlisi sayısının 19'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah'taki Tel es-Sultan'da bulunan Ebu es-Said Kavşağı'nda yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden bir ambulansa saldırı düzenlediğini, olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü açıklamıştı.

Filistin Kızılayı, dün İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Refah'ın El-Mevasi bölgesinde faaliyet gösteren Kudüs Sahra Hastanesini tahliye ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Kızılay İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title