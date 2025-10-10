İsrail, Filistin'deki Yerleşim Noktasına ABD Bayrağı Çekti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Ramallah kentinin kuzeyindeki Um Safa köyündeki bir Yahudi yerleşim noktasına ABD bayrağı çekti.

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy sakinlerinin sabah saatlerinde yerleşim noktasında ABD bayrağını görünce şaşkına döndüklerini söyledi.

Sabah, "Bu söz konusu yerleşim noktasına ilk kez ABD bayrağı çekiliyor. Üstelik burayı kuran yerleşimci, ABD tarafından yaptırıma uğramış bir kişi." dedi.

Sabah'a göre yerleşimciler, Eylül 2024 ortasında kurdukları "Cebel er-Ras" bölgesindeki bu yasa dışı yerleşim noktasını genişletmek amacıyla hafriyat ve inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Yerleşimciler bölgeye taşınabilir konteyner evler yerleştiriyor ve İsrail ordusu bu faaliyetleri koruma altına alarak Filistinli toprak sahiplerinin araziye girmesini engelliyor.

Aynı zamanda, İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan bu yana köyün iki ana girişini demir kapılar ve toprak setlerle kapatarak erişimi engelliyor.

Bu durum, köy sakinlerini uzun ve zorlu alternatif yollar kullanmaya mecbur bırakıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail güçleri, eylülde, Batı Şeria'da 1215 saldırı düzenledi; bunlardan 490'ı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildi.

Konseyin verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten sonra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları 33 Filistinlinin ölümüne ve 2 bin 800'den fazla Filistinlinin zorla göç ettirilmesine yol açtı.