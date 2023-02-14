İsrail, Filistin'deki Yahudi yerleşim birimlerine 7 binden fazla konut inşa etmeyi planlıyor

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın 43 bölgesindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde, 7 binden fazla ek konut inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin konuyla ilgili haberinde, İsrailli yetkililerin, daha önce Yüksek Mahkeme tarafından alınan kararla Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılan kısımlarına, yeni inşaatlar yapmayı planladığı aktarıldı. Bu çerçevede, 43 bölgede toplamda 7 bin 43 konut yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bunun yalnızca Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutların eklenmesini kapsamayacağı, Batı Şeria'nın C bölgesinin tüm alanlarında Yahudi yerleşimciler lehine büyük bir "stratejik genişlemeye" yol açılacağı bilgisine yer verildi.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri

İnsan hakları örgütlerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 660 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yapılaşması yasa dışı yerleşim yeri sayılıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.