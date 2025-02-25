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İsrail, Filistin'de Askeri Operasyonları Artırıyor

İsrail, Filistin'de Askeri Operasyonları Artırıyor
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarında ordu için bir yıl boyunca hazırlık talimatı verdi. Filistinli yetkililer, İsrail'i insan hakları ihlalleri ile suçluyor.

CENİN, 25 Şubat (Xinhua) -- İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü geniş çaplı askeri operasyonlarını artırıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, pazar günü orduya Batı Şeria'daki mülteci kamplarında bir yıl kalacak şekilde göreve hazırlık talimatı verdi.

Filistinli yetkililer İsrail'i Batı Şeria'nın özellikle kuzey bölgelerinde "insanları öldürme, yerinden etme ve mülkün tahrip edilmesi suçlarını" içeren kapsamlı bir savaş yürütmekle suçluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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