İsrail-Filistin çatışmasının ekonomik etkileri belirsiz

IMF Sözcüsü Julie Kozack, İsrail-Filistin çatışmasının ekonomik etkilerinin şu ana kadar sınırlı kaldığını ancak belirsiz olduğunu belirtti. Çatışmanın Batı Şeria-Gazze ekonomilerine ağır darbe vuracağı tahmin ediliyor.

WASHİNGTON, 7 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, İsrail- Filistin çatışmasının ekonomik etkilerinin şu ana kadar "nispeten sınırlı" kaldığını ancak "oldukça belirsiz" olduğunu belirtti.

Kozack Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, İsrail ve çatışmanın merkezinde yer alan Batı Şeria- Gazze ekonomilerinin en ağır darbeyi alacağını belirtti.

Kozack, çatışmanın hem Batı Şeria hem de Gazze'de "ekonomik faaliyeti ciddi şekilde baskılayacağını" tahmin ettiklerini ve "bu iki bölgede çatışmadan önce bile gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin orta vadede gerilemesinin zaten bekleniyor olduğunu" sözlerine ekledi.

Sözcü, "Ancak nihai etki, çatışmanın süresine ve yoğunluğuna bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Kozack, bölgedeki diğer yerlere ilişkin olarak, "Çatışma yakın bölgeyi birçok kanaldan etkileyebilir" dedi.

Sözcü, "Bunlar arasında turizm de var. Komşu ülkelerde turizmde azalma görülebilir. Petrol ve gaz fiyatlarının artması, finansal piyasalarda aksamalar, bölgesel ticaret rotalarında aksaklıklar ve ticari maliyetlerin yükselmesi ihtimali ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.