İsrail-Filistin çatışması devam ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla basın mensubunun yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kısmında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 4 kişinin öldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında sağlık personeli ile ekipmanlara yönelik 17 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Filistinli aktivistler "#EmphatizeWithGaza" başlık etiketiyle X sosyal medya platformunda Gazzeli sivillere destek kampanyası başlattı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını bildirdi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın, güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde içme suyu konusunda çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İşgalci güçlerinin 10 gündür Gazze Şeridi'ndeki hiçbir kente bir litre dahi içme suyu pompalamaması, halkı güvenli olmayan suya başvurmak zorunda bıraktı." ifadeleri kullanılırken, vatandaşların hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık krizi konusunda uyarıda bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de salgın hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklarla Mücadele Müdürü Rami el-Abadile, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sakinlerinin kullandığı suların kirlilik oranının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının sadece 70 bin olduğunu belirterek, İsrail ordu sözcüsünün 600 bin Filistinlinin kuzeyden güneye göç ettiği iddiasını yalanladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında bulunan Kfar Aza beldesinde toplanan bir grup İsrail askerini havan topuyla vurduklarını açıkladı.

AA muhabirinin ulaştığı İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, saldırıyı doğruladı ancak yaralanan kimse olmadığını söyledi.

Netanyahu: "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın, bedeli çok daha ağır olur"

İsrail Meclisinin yeni dönem açılış toplantısı sürerken Kudüs'te saldırı sirenleri çaldı.

Sirenlerin ardından İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe aktif hale getirildi ve ardından patlama sesleri duyuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclisin yeni dönem açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaşı zafer elde etmeden bitirmeyeceklerini ve amaçlarının Hamas'ı devirmek olduğunu vurguladı.

İran ve Lübnan Hizbullahı'na seslenen Netanyahu, "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın, bedeli çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Netanyahu, "İsrail'in Hamas'ın askeri ve yönetimsel kapasitesini yok etmek konusundaki" kararlığını aktararak, "sivil kayıpların azaltılması için her çabayı ortaya koyduğunu" savundu.

Liderlerin iletişimde kalma konusunda fikir birliğini beyan ettikleri kaydedildi.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında askerlerine ateş açıldığını ve buna karşılık saldırının yapıldığı bölgeye topçu atışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda ölen veya yaralanan asker olmadığı ifade edilirken, ateş açılan kaynağın topçu atışıyla vurulduğu aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "savaşçılarının 5 noktayı doğrudan ve uygun silahlarla hedef aldığını" aktararak, İsrail tarafında yaralılar olduğunu iddia etti.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez bombaladı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 92 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, "ülkesinin İsrail'e ekseriyetle istihbarat desteği sunduğunu" söyledi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, insani yardımların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını söyledi.

Şukri, "Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına alma çabaları sürüyor." dedi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, iki ülke arasındaki geleneksel ortaklık kapsamında İsrail'e istihbarat desteğinde bulunduklarını bildirdi.

"Fransa, İsrail'e askeri destek sağlıyor mu?" sorusu üzerine Lecornu, "ülkesinin İsrail'e ekseriyetle istihbarat desteği sunduğunu" ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail-Filistin çatışmasını "kesin olarak çözmenin tek yolunun" iki devletli çözüm olduğunu ifade ederek, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için yapılan müzakereleri desteklemek üzere yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini belirtti. Griffiths, burada Mısırlı yetkililerle görüşeceğini, Mısırlıların kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail-Filistin çatışmasındaki rehine takasında "çocukların eve geri getirilmesini sağlayacaksa" kendisinin kullanılmasını önerdi.

Bölgedeki gelişmelere dair Vatikan'ın arabuluculuk teklifinin olup olmadığı sorusuna Pizzaballa, "En azından rehinelerin bir kısmını geri getirmeye çalışmak için uygun olduğumuzu belirttik. Yapmaya çalıştığımız şey bu ama bu çok zor çünkü arabuluculuk için muhataplarınızın olması gerekiyor ve şu anda Hamas'la konuşamayız." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 59 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.