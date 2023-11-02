İsrail-Filistin çatışması artarak devam ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artarak devam ediyor.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'den, Mısır'a geçen yabancı pasaport sahibi yolcuların sayısının 335'e, tedavi için Mısır'a götürülen yaralıların sayısının da 76'ya yükseldiğini belirtti.

Muhsin, İsrail'in saldırılarında Gazze'de yaralananları taşıyan 17 ambulansın Mısır'a girdiğini belirterek 20 yardım tırının da Gazze'ye geçtiğini aktardı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'da 4 İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları ayrıca, Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının daha, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiğini belirtti.

Filistinlilere ait 17 tarihi ev yerle bir oldu

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait 17 tarihi evi yerle bir ettiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun bombardımanını yoğunlaştırdığı Gazze'deki İsrailli esirlere ilişkin müzakerelerin başlaması için ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesinin yakıt sıkıntısı ve tesise yönelik saldırılar nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurduğunu bildirdi.

Gazze'de atık suyun denize karışması ihtimali panik yaratıyor

Gazze Belediyesi, İsrail'in aralıksız bombaladığı bölgede atık su arıtma tesislerinin çalışmaması nedeniyle kirli suyun denize sızmasının oluşturabileceği çevre felaketi konusunda uyarı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de Katolik Kilisesi'nde ayin yapan Hıristiyanlar, kilisenin yakın çevresine düzenlenen İsrail bombardımanı nedeniyle panik oldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında 52 caminin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresini 2 saati aşkın süre boyunca yoğun bombardıman altında tuttuğunu bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze'den 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak her türlü tıbbi ihtiyaç ve bakımlarının, iyileşip ülkelerine dönene kadar devlet hastanelerinde sağlanması talimatını verdi.

Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 5 ölü var

Filistin haber ajansı WAFA'nın bölgeden aktardığı haberlere göre, İsrail askerleri, Ramallah'taki Tayra Mahallesi'ne baskın sırasında Filistinli gençlerle çatıştı.

WAFA'nın bir başka haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 65 Filistinliyi gözaltına aldığını açıklayarak 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 1900'e yükseldiğini duyurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin öldürülmesinin ardından Yahudi yerleşimciler, Nablus kentinin batısındaki Cit kasabasına baskın düzenleyerek Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı, tarım arazilerini ateşe verdi.

İsrail kendi vatandaşlarına fiziksel güç kullandı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ağır bir bedel ödediklerini söyledi.

İsrail polisi, Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yaşadığı mahallede Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Neturei Karta cemaati mensuplarına doğrudan fiziksel güç kullandı.

İsrail'de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, "Gazze'nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında 2 tanksavar füzesi noktasını vurduğunu bildirdi.

Gazze'ye saldırılarını sürdüren ve son bir ayda 38 basın mensubunu öldüren İsrail, Birleşmiş Milletlerin (BM) "2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü"nde de bu suçlar karşısında "dokunulmaz statüsünü" koruyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.