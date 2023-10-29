İsrail-Filistin çatışması artarak devam ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti 23. gününde artarak devam ediyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in çeşitli askeri tesislerini bombaladıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada "Siyonistlerin sivillere karşı katliamlarına tepki olarak Askalan'ı (Aşkelon) füze bombardımanıyla bombaladık." ifadeleri kullanıldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan esirleri bırakma önerisi

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarının öfke ve üzüntüden başka bir sonucunun olmadığını" söyledi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "soykırım savaşı" yürüten İsrail'e karşı tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimi ve İsrail'i destekleyen Batılı ülkelerin (Gazze'deki) bu soykırım ve akan kanın sorumluluğunda ortak olduğu belirtildi.

Gazze'deki hamile kadınlar zorluk yaşıyor

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hamile kadınlar zor şartlar altında doğum yapıyor.

AA muhabirine konuşan 46 yaşındaki Selva Zeyneddin, hamile kız kardeşinin Şifa Hastanesi'nde doğum sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

"Büyük zorluklarla Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardık. Araç yok ve İsrail bombardımanı devam ediyordu" diyen Zeyneddin, doğum yapan kız kardeşine hastanede kalacak yer bulamadıklarını dile getirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin önünde basın açıklaması yapan Maruf, "Gazze, tarihe çok önemli bir not düşüyor. Halkımız özgürlük ve Mescid-i Aksa'ya doğru zafer yürüyüşünün en ön safında yer alıyor." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma ve katliama maruz kaldığını belirterek, Arap ülkelerinin liderlerine, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulması için "olağanüstü toplantı" çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha ve Cenin kentlerinde Filistinliler, düzenledikleri gösterilerle İsrail'i protesto ederken Gazze'yle dayanışma mesajları verdi.

Lübnan'daki Hizbullah, dün İsrail'in sınırında yer alan el-Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde biri kadın 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırı girişimini püskürttüklerini duyurdu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyinde yolcu otobüsünü hedef aldığı saldırıda, ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

"(Sivillerin ve çocukların öldürülmesi) Bu durum uluslararası insancıl hukuka aykırıdır"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze halkının zor durumuna dikkati çektiğini hatırlatarak, "Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil öldürüldü. Bu durum uluslararası insancıl hukuka aykırıdır." açıklamasını yaptı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel, İsrail'in saldırılarının ardından, "Gazze'de durum korkunç, derhal insani ateşkes talep ediyoruz." açıklaması yaptı.

UNICEF İcra Direktörü Russel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Herhangi bir çocuğun öldürülmesi veya esir alınması rezalettir. Durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Savunma Bakanı'ndan Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısı

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirler karşılığında hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 3 roketle saldırı düzenlendiğini buna karşılık Hizbullah'a ait bir askeri altyapının vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne kara saldırısının "gerekli" olduğunu bildirdi.

Halevi, görüntülü mesajında, İsrail-Filistin çatışmasında 3 haftanın geride kaldığını belirterek savaşta "yeni bir aşamaya geçildiğini" söyledi.

İsrail İletişim Bakanı'ndan Elon Musk'a tepki

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki gösterdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.

Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'nin hedef alınma ihtimaline ilişkin İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." dedi.

İsrail'in çeşitli kentlerinde, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 450'den fazla yere hava saldırısı düzenlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi.

İsrail ordusu, Hamas'ın, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklayarak "psikolojik terör uyguladığını" belirtti.

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 450'den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede "faaliyetlerini genişletmeye" devam ettiğini açıkladı.

Ordunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine 10 füze fırlattığı belirtildi.

Netanyahu'dan iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e önce suçlama sonra özür

Netanyahu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) yükledi.

Netanyahu daha sonra, Hamas'ın saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan ve yoğun tepki çeken sözleri nedeniyle "hata yaptığını" belirterek özür diledi.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan sözleri nedeniyle ülkedeki siyasetçilerden yoğun tepki aldı.

Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemesi, ülkedeki politikacılardan tepki çekerken, Başbakan'ın "kırmızı çizgiyi aştığı" yorumları yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 113 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.