İsrail-Filistin çatışması 8. gününde artarak devam ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç." dedi.

Netanyahu, İsrail'in "muazzam uluslararası destek topladığını" ifade etti.

"Hamas'ı yok edeceklerini ve kazanacaklarını" savunan ancak bunun zaman alacağını dile getiren İsrail Başbakanı, "İsrail'e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

İsrail, Batı Şeria'da çok sayıda baskın düzenledi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çok sayıda noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde bir Filistinli çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde İsrail askerlerinin başından vurduğu 27 yaşındaki Mahmud Şahade'nin yaralı halde Eriha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, Eriha yakınlarındaki Ayn es-Sultan, Ukbet Cebr Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile onlarca Filistinli genç arasında gerginlik yaşandı. İsrail askerleri, Filistinli gruba göz yaşartıcı gaz ve ardından gerçek mermiyle müdahale etti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail askerlerinin dün Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde ateş açarak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Ömer Esmer'in kaldırıldığı İbn Sina Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail, Gazze'yi gece boyu bombaladı

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu ve batı kesimlerini, savaş gemileri, tank ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu vurmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Gazze'deki saldırılardan kaçan 35 bin Filistinli, Şifa Hastanesi ve çevresine sığındı

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

Bakanlık, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüleri paylaştı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.

AA, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevli haber ekibine ulaşamıyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, Anadolu Ajansının (AA) bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim gece koptu, haber ekibiyle iletişim kurulamıyor.

Reuters'tan kameraman Abdullah'ın ölümüyle ilgili açıklama

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Öte yandan AA muhabirine konuşan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait İHA'ları vurdu

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e gönderilen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Conricus, İsrail uçağını hedef alan karadan havaya fırlatılan bir füzenin de düşürüldüğünü aktardı.

Bölgede durumun oldukça gergin olduğunu belirten Conricus, Hizbullah'ın faaliyetlerinin yakından izlendiğini ifade etti.

Gelişmeye ilişkin Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'dan İsrail topraklarına sızmaya çalışan bir grup silahlı unsurun İHA ile vurulduğunu açıkladı.

İsrail, Gazze halkına evlerini boşaltma çağrısını yineledi

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Gazze Şeridi sakinlerine önemli bir açıklama: Gazze kent merkezini terk ederek güneye yönelmeniz için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun yerel saatle 10.00-16.00 arasında haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

İsrail, 7 Ekim saldırılarını yöneten Filistinli komutanın öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına düzenlenen saldırıları yönettiğini söylediği Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı "Nuhbe" (özel kuvvetler) biriminin komutanı Ali el-Kadi'nin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, hava saldırısına ilişkin görüntüyü basınla paylaştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.