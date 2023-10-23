İsrail-Filistin çatışması, 17. gününde artarak devam ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında açıklama yaptı.

Galant, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.

BM, 14 yardım tırının daha Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, yardım taşıyan 14 tırın Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini bildirdi.

Griffiths, yardımların Mısır Kızılay ve BM tarafından sağlandığını belirterek, bunu "insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.

Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için ikinci yardım konvoyunun, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını söyledi.

Ebu Muhsin, Mısır'ın gıda, ilaç ve su taşıyan 14 tırın Gazze'ye girişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtığını ifade ederek, tırların Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) teslim edileceğini ve sonrasında Filistinlilere dağıtılacağını kaydetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hücreye saldırdığını duyurdu

İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı.

Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.

Gazete, bir başka haberinde ise İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun köyü çevresine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılara ilişkin can kaybı ve maddi hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Hizbullah'tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

Saldırıda, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.

Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.

Şifa Hastanesinin, içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.

İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların 16'ncı gününde, İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi.

Tıp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucu pazar günü, Han Yunus Mülteci Kampı'nda 44, Rafah'ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı yaşamını yitirdi.

Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda, ev halkından 6 kişi ölürken, 11 kişi de yaralandı.

Karara Mahallesi'nde hedef alınan Ebu Hubeys ailesinin evinde 5 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Miğraka bölgesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Cibalya Mülteci Kampı'ndaki iki eve ve bölgedeki el-Albani Mescidi'ne düzenlenen birçok hava saldırısı sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece başlattığı gözaltı operasyonlarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha başta olmak üzere birçok kentinde şu ana kadar aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 85 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarında Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştı

El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlar sırasında silahlı direnişle karşılaştı.

Batı Şeria'nın Nablus, Tul Kerim ve Cenin kentlerindeki baskınlara, Filistinliler, silah atışlarıyla karşılık verdi.

Tul Kerim kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerine yönelik el yapımı bir patlayıcı kullanıldı.

Platformun haberinde, Tul Kerim Acil Müdahale Taburu'nun "Savaşçılarımız, Aksa Tufanı muharebesi kapsamında Tul Kerim'in çeşitli bölgelerindeki işgal güçlerini yoğun silah atışıyla hedef almıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın Eriha, el-Halil, Beyt Rima beldesine baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, 31 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken, 4 Filistinli ise ağır şekilde yaralandı.

İsrail'in bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Feluca bölgeleri ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentini bombaladığı belirtildi.

İsrail'in Cibaliya bölgesinde "El-Bataş" ailesinin evini, Feluca Mahallesi'nde ise bir apartman dairesini hedef alması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Ebu Dan" ailesinin evinin bombalanması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordu radyosu: Gazze'ye kara harekatı, takviye ABD kuvvetleri gelene kadar ertelenecek

İsrail ordu radyosundan yayımlanan haberde, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilinceye kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazze'ye hiç yakıt girmedi

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt girişi olduğuna ilişkin haberler yalanlandı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne herhangi bir yakıt girişi olmadığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde giren insani yardım tırlarında hiç yakıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıta ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Hükümet bir diğer açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğinde olan insani durumu düzeltmek için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması çok acil ihtiyaç haline geldi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde felaket niteliğindeki insani durumu bir nebze de olsa düzeltmek için başta yakıt olmak üzere insani yardımların, tıbbi malzemelerin ve gıda maddelerinin kente sürekli giriş yapmasına izin verilmesi gerektiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye geceleyin sızma operasyonu düzenlediğini duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 222 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

Bunun tüm esirlerin toplam sayısı olmadığına işaret eden Hagari, "Kaçırılan kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için askeri, istihbari ve siyasi her türlü yöntemle çalışmaya devam edeceğiz. Bu savaşın amacı bu." dedi.

Hamas'ın otoritesini ve gücünü sona erdirmenin de savaşın hedefleri arasında olduğunu savunan Hagari, "Bir sonraki aşamaya (kara harekatı) hazırlanan zırhlı ve piyade birlikleri, gece saatlerinde, silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek amacıyla sızma operasyonu düzenledi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının gazetecileri ciddi derecede etkilediği belirtildi.

Gazze'de çatışmaları haberleştirerek görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerin ciddi tehlikeyle karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 23 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerinin 19'unun Filistinli, 3'ünün İsrailli ve 1 gazetecinin de Lübnanlı olduğu bilgisi paylaşılırken, saldırıların başladığı günden bu yana 8 gazetecinin yaralandığı, 3'ünden de haber alınamadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonrası savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi.

Saldırı sonucu yaralananlar olduğu ifade edilen açıklamada, aynı mahallede bir eve düzenlenen saldırıda da ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'in Gazze'de "soykırım savaşı" yürüttüğünü söyledi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısında, önceliklerinin "savaşı ve saldırganlığı durdurmak, Gazze'ye yardım malzemelerinin girişini sağlamak, sivilleri korumak ve zorla yerinden edilmeyi durdurmak" olduğunu belirtti.

Iştiyye, İsrail saldırılarını "soykırım" şeklinde niteleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'in yaptığı, soykırım savaşıdır. Bu savaş, öldürmeyi arzulayan, masumlara ve çocuklara işkence etmekten zevk alan, cami ve kiliseleri bombalayan, barbar, sömürgeci zihniyete sahip bir suç makinesi tarafından gerçekleştirilmektedir."

Mısır tarafıyla yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'ndan girmesi konusunun takibini yaptıklarını aktaran Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Filistin halkına yönelik saldırıyı durdurmak için dünya liderleriyle temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in aralarında bebeklerin de bulunduğu 1800 çocuğu öldürdüğüne dikkati çeken Iştiyye, "Özgürlük, bağımsızlık ve devletimizi kurma arayışımız durmayacak, sömürgecilerin suçları topraklarımızdaki kararlılığımızı bozmayacaktır." diye konuştu.

Iştiyye, İsrail'in "kara harekatına" dair ise "İşgalci devletin liderlerinden kara işgali hazırlıklarına ilişkin duyduklarımız, yeni suçların, vahşetlerin, tehcirin, intikam uğruna öldürmelerin devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 19'u Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi hayatını kaybetti, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.