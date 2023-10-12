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İsrail-Filistin çatışmalarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

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İSRAİL ve Filistin arasındaki silahlı çatışmalarda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

İSRAİL ve Filistin arasındaki silahlı çatışmalarda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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