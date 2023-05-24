İsrail, Fas'ta Uzay ve Yapay Zeka Merkezi Kuracak

KUDÜS, 24 Mayıs (Xinhua) -- İsrail devletine ait uzay ve savunma şirketi İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI), Fas'ın başkenti Rabat'ta bir uzay ve yapay zeka merkezi kurmak üzere Fas'ın Uluslararası Rabat Üniversitesi ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

KUDÜS, 24 Mayıs (Xinhua) -- İsrail devletine ait uzay ve savunma şirketi İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI), Fas'ın başkenti Rabat'ta bir uzay ve yapay zeka merkezi kurmak üzere Fas'ın Uluslararası Rabat Üniversitesi ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

IAI Salı günü yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Rabat'ta imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, iki kurumun Rabat Üniversitesi kampüsünde ortaklaşa inşa edeceği merkezin uygulamalı araştırma, ortak geliştirme ve startup kuluçka alanlarında işbirliğini ve ortaklığı güçlendirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Merkez ayrıca akademik kurumlar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasında işbirliğini ve kolektif yapay zekayı geliştirecek.

Açıklamada, merkezin Fas'ın cazip bir yetkinlik merkezi olarak konumunu güçlendirmeye ve Fas ile İsrail arasındaki stratejik ortaklığı sağlamlaştırmaya yardımcı olacağı belirtildi.