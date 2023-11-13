İsrail eski Savunma Bakanı, Gazze'ye saldırılar sırasında Netanyahu'nun görevden alınmasına karşı

İsrail'de "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti" bakanlarından Benny Gantz'ın, Gazze saldırıları devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalmasından yana olduğu belirtildi.

İsrail'de "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti" bakanlarından Benny Gantz'ın, Gazze saldırıları devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalmasından yana olduğu belirtildi.

İsrail basınında yayımlanan bir haberde, eski Savunma Bakanı ve "savaş kabinesi" üyesi Gantz'ın Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında Netanyahu'nun koltuğunda kalmasını desteklediği aktarıldı.

Haberde, Gantz'ın çevresiyle yaptığı özel görüşmelerde "savaş zamanında" başbakanın değiştirilemeyeceğini söylediği ifade edildi.

İsrail basınında, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlanmasının ardından ülkede erken seçime gidilebileceği ve Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kaybedebileceğine ilişkin haberler yayımlanıyor.