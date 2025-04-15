İsrail Eski Büyükelçileri ve Hava Kuvvetleri'nden Gazze'ye Saldırıların Durdurulması Çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanlığından onlarca eski büyükelçi ve üst düzey yetkili, Hava Kuvvetleri mensuplarının başlattığı ve İsrail güvenlik bürokrasisindeki farklı kurumlar ve sivil toplumdan da destek gören Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısına katıldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, eski büyükelçi ve dışişleri bürokratları, esirlerin serbest bırakılması amacıyla savaşın durdurulmasını talep eden bir bildiri imzaladı.

Bildiriye, emekli Başsavcı ve Washington Büyükelçiliği eski ataşesi Elyakim Rubinstein da destek verdi.

Saldırıların yeniden başlamasının Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlamadığına işaret edilen bildiride, "savaşı durdurma pahasına" esirlerin bir an önce serbest bırakılması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Netanyahu'dan "yoğun müzakere yürüttükleri" vurgusu

İsrail'de güvenlik bürokrasisinin yanı sıra sivil toplumun farklı kesimlerine yayılan esir takası anlaşması talebine olan destek bildirilerle artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşma için "yoğun müzakere yürüttüklerini" açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirlerden Tamir Nimrodi, Avinatan Or and Eitan Horn'un anneleriyle bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Görüşmede Netanyahu'nun bütün esirlerin serbest kalmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini ileri sürerek "yoğun müzakere yürüttüklerini" söylediği aktarıldı.

İsrail'de Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad ve akademisyenlerden de destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail'de 3500 akademisyen de bir bildiri imzalayarak Gazze'deki esirlerin dönmesi için saldırıların durması çağrısına destek vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.