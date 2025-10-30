İsrail, Esir Takası Sonrası Filistinlileri Yeniden Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan reşit olmayan bir genç, diğeri ise düğününden bir gün önce olmak üzere 2 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, " İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen takas anlaşmaları kapsamında serbest bırakılan eski esirleri yeniden gözaltına alarak, doğrudan tehditler ve sıkı gözetim yoluyla hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim'den Seyfeddin Derviş'i sabah erken saatlerde gözaltına aldığı belirtildi.

Derviş'in, Kasım 2023'te yapılan esir takası kapsamında serbest bırakılan esirlerden biri olduğu aktarıldı.

Ayrıca, 15 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdikten sonra Şubat 2025'te serbest bırakılan Ahmed es-Sayfi'nin de Ramallah'ta yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Sayfi'nin gözaltına alınmasının, planlanan düğününden yalnızca bir gün önce gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'ya dönen serbest bırakılmış esirlerin yeniden gözaltına alınması çağrısına işaret edilerek, İsrailli yetkililerin Filistinli esirlere yönelik kışkırtmalarının artarak devam ettiği vurgulandı.

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Kasım 2023 ile Ocak–Şubat 2025 dönemlerinde yapılan esir takasları kapsamında serbest bırakılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinliyi yeniden gözaltına aldığını bildirdi.

Açıklamada, bu kişilerin bir kısmının halen gözaltında tutulduğu, bazılarının ise idari tutukluluk uygulamasıyla tutuklandığı belirtildi.

İnsan hakları örgütlerine göre, Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'da 20 binden fazla Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı.

Bu sayıya, savaş sırasında Gazze Şeridi'nden alınan binlerce kişi de dahil değil.

Batı Şeria, yaklaşık iki yıldır süren İsrail askeri operasyonlarında artan şiddet dalgasına maruz kalıyor.

Gazze'deki savaşla eş zamanlı yürütülen bu operasyonlarda şimdiye kadar bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve bin 600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

10 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkes anlaşması, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 68 binden fazla kişinin ölümü ve 170 binden fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iki yıllık İsrail savaşını sona erdirdi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşasının yaklaşık 70 milyar dolar tutarında bir maliyete yol açacağını tahmin ediyor.???????