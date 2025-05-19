İsrail, Esir Takası Kapsamında Serbest Bırakılan Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in, Hamas ile ocak ayında vardığı esir takası kapsamında serbest bıraktığı bir Filistinliyi gözaltına aldığı ve idari tutukluluğa sevk ettiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, Nablus sakinlerinden Vail el-Cağub hakkında 6 ay idari tutukluluk kararı çıkardığı ifade edildi.

Cağub'un, 6 Mayıs'ta gözaltına alındığı ve sorguya tabi tutulduğu bilgisi verildi.

İlk olarak 1992'de tutuklanan ve 6 yıl cezaevinde kalan, 2001'de tekrar tutuklanan ve birkaç kez hücre hapsine tabi tutulan Cağub'un, 24 yıl hapis yattıktan sonra ocak ayında varılan esir takası kapsamında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, son takas anlaşması kapsamında serbest bırakılan ve sonra tekrar gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiği, bunlardan 5'inin idari tutukluluğa sevk edildiği aktarıldı.

Serbest bırakılanların yeniden gözaltına alınmasının, yeni bir politika olmamasına rağmen takas anlaşmasını alenen ihlal ettiği ve serbest bırakılanlara "her zaman İsrail'in hedefinde oldukları" yönünde mesaj içerdiği belirtildi.

Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 17 bin 100, Gazze'de de binlerce Filistinlinin gözaltına alındığı veya alıkonduğuna işaret edildi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayı daha çok işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere karşı kullanıyor.

Bu uygulamayla İsrail, Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.