İsrail Enerjide Ar-Ge Çalışmalarına 34 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

KUDÜS, 27 Şubat (Xinhua) -- İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin enerji alanında Ar-Ge çalışmaları ile teknolojik yeniliklere 125 milyon şekel (34 milyon ABD doları) yatırım yapacağı bildirildi.

KUDÜS, 27 Şubat (Xinhua) -- İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin enerji alanında Ar-Ge çalışmaları ile teknolojik yeniliklere 125 milyon şekel (34 milyon ABD doları) yatırım yapacağı bildirildi.

Bakanlık yatırımın, İsrail'in temiz ve emisyonsuz enerji ekonomisine geçişini desteklemek için kullanılacağını belirtti.

Yatırım çerçevesinde güneş, rüzgar ve dalgalardan enerji üretiminin yanı sıra yeraltı ısısından elektrik üretimi de dahil olmak üzere İsrail denizlerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine odaklanılacak.

Bakanlığa göre yatırımın bir kısmı, araştırma ve üretimin gerçekleştirilmesi için bir hidrojen parkı kurulması da dahil olmak üzere hidrojenin enerji sektörüne entegrasyonunun desteklenmesinde kullanılacak.

İsrail hükümetinin 2023-2024 bütçesine dahil edilen yatırımın 1,38 milyar şekeli enerji sektörüne ayrıldı.

Bütçede enerji verimliliğinin desteklenmesi, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir enerji üretimine geçişi yoluyla kentsel alanlarda sürdürülebilir enerjiye geçiş için 206 milyon şekel de yer alıyor.

Enerji bütçesi ile ayrıca, elektrik dağıtımının desteklenmesi ve doğalgaz ağının genişletilmesinin teşvik edilmesi de hedefleniyor.