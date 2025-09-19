Haberler

İsrail, El-Kerame Sınır Kapısı'nı Kapattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattı. Bu durum, dün düzenlenen ve 2 askerin öldüğü silahlı saldırının ardından gerçekleşti. İsrail makamları, araçları geri çevirirken Ürdün'ü saldırıyla ilgili suçladı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nı dünden bu yana çift yönlü olarak kapalı tuttuğu bildirildi.

Filistin Sınır Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının kapıyı kapattığı ve gelen araçları Eriha'ya geri çevirdiği belirtildi.

İsrail basını, Kerame Sınır Kapısı'nın yanı sıra Ürdün Vadisi'ndeki bazı geçiş noktalarının da süresiz kapatıldığını yazdı.

İsrail devlet televizyonu ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün 2 askerin öldüğü saldırıdan Ürdün'ü sorumlu tuttuğunu ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün üzerinden Gazze'ye insani yardım girişini durdurduğunu kaydetti.

Batı Şeria ile Ürdün arasında, İsrail işgali altındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü'nde (Allenby Sınır Kapısı) dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise çatışmada öldüğünü yazmıştı.

Saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.