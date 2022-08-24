İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni yarın Müslümanlara kapatıyor Güncel Haberler EL İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni yarın Müslümanlara kapatma kararı aldı. EL İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni yarın Müslümanlara kapatma kararı aldı. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail yönetimi, Yahudilerin ibadet edeceği gerekçesiyle caminin tüm bölümlerini kapatıyor." ifadelerini kullandı. Recebi, Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslümanlara ait olduğunu belirterek, "Burası İslami bir vakıf, Yahudilerin burada hakkı yok." dedi. Yahudi takvimine göre yarın eylül ayının ilk günü kabul edilirken, Yahudiler bu günde kutsal metinlerinden dualar okuyor. Ne olmuştu? İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü. Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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