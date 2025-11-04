İsrail, El Halil'de Yasa Dışı Yerleşim Projesini Onayladı

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak adımlara bir yenisini daha ekleyerek El Halil kentindeki eski pazar yerine yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesi planını onayladı.

Filistin'in El Halil Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi'nin uzun yıllardır Filistinlilere kapalı tarihi sebze pazarının bulunduğu ve Filistinlilerden gasbedilen alana 63 daireden oluşan iki yasa dışı konut inşa edilmesi planını onayladığı doğrulandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler için yürütülen projenin, yeraltı otoparklı, iki adet altı katlı binanın yanı sıra, derslikler, kütüphane ve sinagog içeren üç katlı bir yapıyı da kapsadığı bildirildi.

İsrail'in onayladığı proje, işgal altındaki el-Halil kentinin merkezindeki, kapatılmadan önce Filistinlilerin günlük alışveriş ihtiyacını gördüğü 12 bin 500 metrekarelik sebze pazarına yapılacak.

Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, 1994'te el-Halil'deki İbrahim Camisi'ni basmış ve 29 Filistinliyi katletmişti. Filistin topraklarından İsrail'in gasbettiği pazar yeri de İbrahim Camisi'ndeki katliamdan bu yana kapalı tutuluyordu.

Yeni yasa dışı yerleşim projesi, "Filistinlilerin mülkiyet haklarının ihlali"

El-Halil'in tarihi Eski Şehir bölgesindeki pazar alanının yasal mülkiyetini elinde tutan el-Halil Belediyesinden yetkililer, yasa dışı yerleşim planını, uluslararası insancıl hukuk ve Filistinlilerin mülkiyet haklarının ihlali olduğunu vurgulayarak kınadı.

İsrail, belediyenin pazar alanı üzerindeki haklarını da savunan el-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine'yi eylülde gözaltına almıştı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak adımlarını sıklaştırdı

İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım sırasında, asıl hedefi işgal altındaki Batı Şeria'da statükoyu değiştiren ve bölgenin ilhakına ön açacak adımlarını sıklaştırdı.

Tel Aviv yönetimi, 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırılar düzenlerken bir yandan da Yahudi toplumunun "Yahuda ve Samiriye" şeklinde isimlendirdiği ve "vaadedilmiş topraklar" olarak gördüğü işgal altındaki Batı Şeria'da kurulacak Filistin devletinin toprak bütünlüğünü parçalayacak hamleler yaptı.

Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan en büyük Yahudi yerleşimlerinden olan Maale Adumim'in genişletilmesini öngören E1 projesi kapsamında bölgeye 3 bin 400 yasa dışı konut inşa edilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra İsrail hükümeti, mayısta işgal altındaki Batı Şeria genelinde gasbettiği Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını da onaylamıştı.

El Halil (Hebron) Protokolü

Filistin yönetimi H1'in sivil yönetimi ve güvenliğini devralmıştı. İsrail ordusu da 500'den fazla Yahudi yerleşimci, 35 bin kadar Filistinlinin yaşadığı H2 bölgesinin güvenliğini üstlenmişti. El Halil'deki Filistinli nüfusun yoğunlukta olduğu Eski Şehir, H2 bölgesinde kalmıştı.

El Halil'de yaşayan Filistinliler, evlerine ve işlerine gitmek için İsrail ordusunun şehirde kurduğu kontrol noktalarından geçmek zorunda kalıyor, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyor.

İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.