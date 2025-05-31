İsrail, El-Halil'de Filistinlilere Ait Evlerin Kalıntıları Üzerine Yeni Yerleşim Kuruyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyinde, daha önce İsrail tarafından yıkılmış olan Filistinlilere ait bir evin kalıntıları üzerine yeni bir kaçak yerleşim kurmaya başladı.

El-Halil kentinin güneyindeki Tuvane Köyü Meclis Başkanı Muhammed Rabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil'in güneyindeki Masafir Yatta bölgesinde bulunan Hallet Daba beldesinde yaşayan Filistinli Abdullah ed-Debabise'ye ait mayıs ayında yıkılan evin kalıntıları üzerine çadır kurduğunu söyledi.

Rabi, İsrail ordusu tarafından Hallet Daba'da 25 ev, tarım tesisleri ve su kuyularını içeren bir dizi yıkımlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun bu yıkımlarla bölge halkını yaşadıkları yerlerden çıkarmayı ve Hallet Daba beldesini tamamen İsraillilere teslim etmeyi amaçladığını ancak halkın direnişinin bunu engellediğini belirten Rabi, Hallet Daba beldesinde yeni bir yerleşim birimi kurulmasının, Masafir Yatta bölgesinin tamamının kontrol altına alınması ve bölgedeki Filistinlilerin tamamen göçe zorlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Rabi, köyde yaşayan 120 kişiden oluşan yaklaşık 16 ailenin, haftalar önce İsrail ordusu tarafından yıkılan evlerinin enkazında yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Filistinli hamile bir kadın (37) dün işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrailli grubun saldırısına uğramıştı.

İsrail askerleri 5 Mayıs'ta Hallet Daba beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail askerleri, kasabada çoğunluğu "Debabise" ailesine ait aralarında ev, su kuyusu, tarım tesisi ve ahırların da olduğu Filistinlilere ait 25 yapıyı yerle bir etmişti.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.