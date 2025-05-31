İsrail, El-Halil'de Filistinlilere Ait Evlerin Kalıntıları Üzerine Yeni Yerleşim Kuruyor

İsrail, El-Halil'de Filistinlilere Ait Evlerin Kalıntıları Üzerine Yeni Yerleşim Kuruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Hallet Daba beldesinde Filistinlilerin yıkılan evlerinin kalıntıları üzerine yeni bir kaçak yerleşim birimi kurmaya başladı. Bölgedeki direnişe rağmen devam eden bu anlaşmalar, Filistinlilerin göçünü hızlandırma çabası olarak değerlendiriliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyinde, daha önce İsrail tarafından yıkılmış olan Filistinlilere ait bir evin kalıntıları üzerine yeni bir kaçak yerleşim kurmaya başladı.

El-Halil kentinin güneyindeki Tuvane Köyü Meclis Başkanı Muhammed Rabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil'in güneyindeki Masafir Yatta bölgesinde bulunan Hallet Daba beldesinde yaşayan Filistinli Abdullah ed-Debabise'ye ait mayıs ayında yıkılan evin kalıntıları üzerine çadır kurduğunu söyledi.

Rabi, İsrail ordusu tarafından Hallet Daba'da 25 ev, tarım tesisleri ve su kuyularını içeren bir dizi yıkımlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun bu yıkımlarla bölge halkını yaşadıkları yerlerden çıkarmayı ve Hallet Daba beldesini tamamen İsraillilere teslim etmeyi amaçladığını ancak halkın direnişinin bunu engellediğini belirten Rabi, Hallet Daba beldesinde yeni bir yerleşim birimi kurulmasının, Masafir Yatta bölgesinin tamamının kontrol altına alınması ve bölgedeki Filistinlilerin tamamen göçe zorlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Rabi, köyde yaşayan 120 kişiden oluşan yaklaşık 16 ailenin, haftalar önce İsrail ordusu tarafından yıkılan evlerinin enkazında yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Filistinli hamile bir kadın (37) dün işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrailli grubun saldırısına uğramıştı.

İsrail askerleri 5 Mayıs'ta Hallet Daba beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail askerleri, kasabada çoğunluğu "Debabise" ailesine ait aralarında ev, su kuyusu, tarım tesisi ve ahırların da olduğu Filistinlilere ait 25 yapıyı yerle bir etmişti.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.