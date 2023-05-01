İsrail El Halil'de Filistinlilere ait 70 gayrimenkule el koymaya hazırlanıyor

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait 70 gayrimenkule el koymaya hazırlandığı bildirildi.

El Halil Yeniden İmar Komitesi Başkanı İmad Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kentte gerçekleştirdiği uygulamalarla Filistinlilere ait 70 gayrimenkule el koymak için zemin oluşturduğunu söyledi.

İsrail'in söz konusu uygulamaları nedeniyle El Halil'de "felaketin" yaşanabileceği uyarısında bulunan Hamdan, "İşgal makamları var gücüyle Eski Şehir bölgesine yönelik hegemonyalarını dayatmaya çalışıyor." dedi.

" İsrail'in aşırı sağcı hükümetinden, Eski Şehir bölgesinde bulunan yaklaşık 70 binanın İsrail Gaiplerin Mülkiyetleri Dairesi'ne verileceğine dair açıklamalar yapılıyor." diyen Hamdan, bu gayrimenkullerin daha sonra Yahudi yerleşimcilere teslim edilmek üzere ele geçirilmek istendiğini ifade etti.

İsrail'in 1950 yılında çıkardığı "Gaiplerin Mülkleri Yasası"na göre, Kasım 1947'ye kadar İsrail devleti sınırlarını terk eden veya göç edenler "gaip" olarak tanımlanıyor. Söz konusu kişilerin araziler dahil tüm mülkleri, evleri, banka hesapları "gaip mülkü" sayılarak mülkiyet hakkı devlete devrediliyor.

"El Halil'in Eski Pazar bölgesinde 5 binayı yıktılar"

İsrail makamlarının son günlerde peş peşe attığı adımlarla "planlarına uygun zemin hazırladığını" söyleyen Hamdan, "El Halil'in Eski Pazar bölgesinde 5 binayı yıktılar. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi. Ben-Gvir, ayrıca kentteki bir marangoz atölyesine de baskın yaparak atölyenin boşaltılması için tebligat verdi." diye konuştu.

Hamdan, İsrail'in söz konusu uygulamalarına karşı Filistin makamlarının yargıya başvuracağını kaydetti.

Haaretz, ocak ayında duyurmuştu

İsrail'in "Haaretz" gazetesi ocak ayında, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'dan yaklaşık 13 bin dönümü (13 bin metrekare), El Halil'den de 70 binayı "1948 öncesinde onlara ait olduğu" iddiasıyla yerleşimcilere devretmeyi planladığını yazmıştı.

El Halil'in "Eski Şehir" bölgesi, El Halil Protokolü'ne göre tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

El Halil Belediyesi yargıya başvurdu

El Halil Belediyesi, 29 Nisan'da Eski Şehir'deki Filistinlilerin mülklerine yönelik saldırıların durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne dilekçe verildiğini bildirmişti.

Dilekçenin, El Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planının engellenmesi talebiyle verildiğini aktaran El Halil Belediyesi, yerleşim birimleri için hedef alınan gayrimenkullerin "sözleşmeler ve yasal belgeler gereğince Filistin vatandaşları tarafından idare edilen ve işletilen Filistin mülkü" olduğunu kaydetmişti.

İsrail, Filistinlilerin yaptığı şikayetleri dikkate almıyor

El Halil Yeniden İmar Komitesi de dünkü yazılı açıklamasında, İsrailli yetkililerin, Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından mülklerine düzenlenen saldırılara ilişkin polis karakollarına yaptığı şikayetleri kabul etmediğini bildirmişti.

Komite, Filistinli Tevfik Arefe'nin hemen her gün İsrail Polis Merkezi'ne giderek mülklerine saldıran Yahudi yerleşimciler hakkında şikayetçi olduğunu ancak şikayet kaydının tutulmadığını aktarmıştı.

El Halil (Hebron) Protokolü

El Halil'de İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması için 15 Ocak 1997'de El Halil (Hebron) Protokolü imzalanmıştı.

Kentin "H1" ve "H2" isimlendirmeleriyle taksim edildiği protokolde, "H1" olarak adlandırılan ve şehrin yüzde 80'ini oluşturan bölgenin Filistin'in kontrolü altında olması öngörülmüştü.

"H2" şeklinde isimlendirilen ve Harem-i İbrahim Camisi ve caminin bulunduğu Eski Şehir'i içine alan yüzde 20'lik alanı oluşturan bölgede ise sivil yönetim Filistin otoritesine ait olurken güvenlik kontrolü ise İsrail'in denetimi altında bulunuyor.