İsrail, El Halil'de Belediyeye Ait Binalara El Koydu

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde belediyeye ait 2 binaya el koyduğu belirtildi.

El Halil Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, antikacılar çarşısının da içinde bulunduğu eski merkezi sebze pazarına el koyma ve pazarın mevcut binası üzerine yeni katlar çıkma kararını belediyeye ilettiği ifade edildi.

İsrail makamlarının ayrıca, Garaj bölgesi olarak da bilinen Usame Okulu ve çevresine de el koyduğu kaydedildi.

El Halil Belediyesi, yerleşim birimlerini genişletme politikası çerçevesinde alınan ve belediyenin yetkilerinin elinden alınması anlamına gelen bu kararı kabul etmediğini belirtti.

Açıklamada, belediyenin, bu binalar üzerindeki mülkiyet hakkı tespit edilinceye dek hukuk mücadelesine devam edeceği vurgulandı.

İsrail'in, El Halil'de bina ve yapılara el koyması, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail askerleri ile gaspçı İsraillilerin saldırılarının artış gösterdiği bir zamanda gerçekleşti.