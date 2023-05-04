İsrail Ekonomi Bakanı, Fas'ta Sanayi ve Ticaret Bakanı'yla ekonomik işbirliğini görüştü

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezur'la ekonomik işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezur'la ekonomik işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Fas'taki İletişim Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Fas'ı ziyaret eden İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Barkat, Faslı mevkidaşı Mezur'la bir araya geldi.

Bakanların görüşmede, Fas'ta ticari şirketlerin kurulması projesini ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme yollarını ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Fas'taki İletişim Ofisi Başkanlığına Shai Cohen'in atandığı paylaşılarak, İsrailli Bakan Barkat'ın Faslı mevkidaşıyla görüşmesine Cohen'in de eşlik ettiği kaydedildi.

İsrail Ekonomi Bakanı Barkat, dün Meknes kentinde düzenlenen Uluslararası Tarım Forumunu ziyaret etmişti.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Ağustos 2021'de yaptığı ilk resmi ziyareti kapsamında, İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği olan iletişim ofisini açmıştı.