İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı

İsrail arama-kurtarma ekibi, Zeytin Dalları adını verdikleri insani yardım kapsamında depremlerden zarar gören bölgelerdeki çalışmalarına hızla devam ediyor. İsrailli kurtarıcılar, Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki bir çocuğu bu sabah enkazdan sağ kurtardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün 10 yaşında bir depremzedeyi enkazdan sağ çıkartan ekibin komutanıyla konuştuğunu belirtip, "Kim bir canı kurtarırsa bütün dünyayı kurtarmış gibi olur. Halihazırda birçok dünyayı kurtarmayı başardınız – tebrikler" açıklamasını yaptı.