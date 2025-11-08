Haberler

İsrail, Ebu Fellah Köyü'nde Filistinli Aileye Ait Evi Kundakladı

Güncelleme:
Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Fellah köyünde, İsrailli gaspçılar bir Filistinli ailesinin evini ateşe verdi. Olay sonrası İsrail askerleri, toplanan Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı. Ekim ayında Batı Şeria'da 766 saldırı gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Fellah köyünde bir Filistinli ailenin evini ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bir grup gaspçı İsrailli Ebu Fellah köyüne girerek Filistinli Basil eş-Şeyh'e ait tek katlı evi kundakladı. Yangın sonucu evin bir kısmı tamamen yandı.

Olayın ardından bölgeye gelen İsrail askerleri, ev çevresinde toplanan Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı. Henüz can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, ekim ayında Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine karşı 766 saldırı düzenledi.

Saldırılar, fiziksel şiddet, keyfi gözaltılar, hareket kısıtlamaları, tehdit, ev ve araç yakma ile ateş açma şeklinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
