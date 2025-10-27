Haberler

İsrail'e Yönelik Akademik Boykotlar Üç Kat Arttı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren saldırıları sonrası, dünya genelinde akademik boykotların sayısının önceki yıla göre üç kat arttığı bildirildi. Ülkedeki üst düzey akademisyenler, mevcut boykot sürecinin tarihindeki en kötü dönem olduğunu belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 2 yıl süren saldırıları ve soykırımı sonrası İsrail'e karşı akademik boykotların son bir yılda 3 kat arttığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Filistin'e yönelik bu 2 yıllık saldırılarında dünya genelinde yaklaşık bin akademik boykot kaydedildi.

Bu boykotlar, yabancı üniversiteler, meslek birlikleri, araştırma grupları ve bağımsız akademisyenler tarafından uygulandığı ve önceki yılın toplam boykot sayısının üç katına ulaştığı aktarıldı.

Haberde bazı üst düzey akademisyenlerin mevcut durumun şimdiye kadarki en kötü boykot süreci olduğunu ifade etti.

Hükümetin ise boykotlara karşı herhangi somut adım atmadığı dile getirildi. Görüşlerine yer verilen bir akademisyen, ülkedeki bilimsel araştırmaların çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tel Aviv Üniversitesi Rektörü Ariel Porat da akademik boykotların tarihindeki en ağır dönemi yaşadıklarını belirterek, "Savaşın bitiminden sonra durumun iyileşmesini umut ediyoruz ancak İsrail'e yönelik olumsuz algılar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, son iki yıl içinde yaklaşık 40 yabancı üniversitenin İsrail ile işbirliğini tamamen veya kısmen sonlandırdığı ve İsrail Üniversiteler Başkanları Derneği'nin boykotları takip etmek ve diplomatik yollarla müdahale etmek için bir çalışma komitesi kurduğu bildirildi.

Akademik boykotlar, İsrail'in yaşadığı izolasyonun yalnızca eğitim alanında olmadığını, siyasi, kültürel ve sportif alanlara da yansıdığını ortaya koyuyor. Bazı uluslararası organizasyonlarda ve yarışmalarda İsrail'in takımlarının boykot edildiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eylül 2025'te ülkenin "bir tür izolasyon" içinde olduğunu kabul etmiş ve bunun kendi kendine yeten bir ekonomi ile uyum sağlamayı gerektirdiğini belirtmişti.

Bu izolasyon ve boykotlar, 8 Ekim 2023'ten itibaren ABD desteğiyle başlatılan ve iki yıl süren İsrail saldırıları sonucunda ortaya çıktı.

Saldırılar sırasında en az 68 bin 527 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 395 kişi yaralandı ve Gazze'de altyapının yüzde 90'ı yıkıldı.

İlk tahminlere göre, doğrudan maddi kayıplar yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kaynak: AA / Güncel
500
