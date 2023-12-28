İsrail'e Suriye'den bomba yüklü İHA saldırısı

İsrail Ordu Radyosu, Suriye'den gelen bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Golan Tepeleri'nde düştüğünü duyurdu.

Radyonun haberinde, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana ilk kez Suriye'den gelen patlayıcı yüklü bir İHA'nın Golan Tepeleri'nin güneyine düştüğü belirtildi.

Haberde, İHA'nın düşmesi sonucu bir binada hasar meydana geldiği ancak yaralanan olmadığı ifade edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin Golan Tepeleri'ndeki Bölge Konseyi'ne dayandırdığı haberinde de İsrail ordu güçlerinin Golan Tepeleri'nin güneyine düşen bomba yüklü bir İHA bulduğu aktarıldı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin 26 Aralık'ta savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Razi Musevi'nin Suriye'de öldürülmesine kuzey cephesinden bir yanıt beklediği belirtilmişti.

İranlı komutan İsrail saldırısında öldürülmüştü

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi, 25 Aralık'ta İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musevi'nin, 2020'de, ABD'nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri olduğu belirtilmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye'de öldürülen İranlı komutan için yayınladığı taziye mesajında, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli." mesajını vermişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye'de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.