İsrail'e Saldırı: 4 Ölü, 22 Yaralı

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ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkes öncesinde İran'dan atılan füzeler İsrail'in güneyinde bir bina ile çarpıştı. Olayda ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, 22 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin İsrail'in güneyinde bir binaya isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

İsrail basını, Trump'ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında 15 civarında balistik füze atıldığını aktardı.

Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Birüssebi'de ölü sayısı 4'e çıkarken aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da dahil olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğu bildirildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail basını, 5 misilleme dalgasının ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin 07.00'de devreye girmesinden kısa bir süre önce, son balistik füze dalgasının ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleştiğini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşların sığınakların yakınında bulunmasına gerek kalmadığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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