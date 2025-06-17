İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı: Çatışmalar Tırmanıyor

İsrail ordusu, kısa süre önce İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve savunma sistemlerin füzeleri önlemek için çalıştığı belirtildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği ve füzeleri önleme faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Alarm verildiğinde halkın sığınaklara gitmesi çağrısında bulunuldu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.