İsrail'e İran'dan Füze Saldırıları: Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

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İsrail'in Tel Aviv kentinde İran'ın düzenlediği füze saldırılarının ardından güvenlik ve kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Saldırılar önemli can kaybına ve hasara yol açtı.

TEL AVİV, 16 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde İran'ın füze saldırısının ardından kurtarma çalışmaları yürüten İsrail güvenlik ve kurtarma ekipleri, 16 Haziran 2025.

İran cuma gününden bu yana İsrail'deki birçok hedefe füze saldırıları düzenledi. Saldırılar can kaybına ve önemli hasara yol açtı. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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