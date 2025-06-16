İsrail'e İran'dan Füze Saldırıları: Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

TEL AVİV, 16 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde İran'ın füze saldırısının ardından kurtarma çalışmaları yürüten İsrail güvenlik ve kurtarma ekipleri, 16 Haziran 2025.

İran cuma gününden bu yana İsrail'deki birçok hedefe füze saldırıları düzenledi. Saldırılar can kaybına ve önemli hasara yol açtı. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)