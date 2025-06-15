İsrail'e İran'dan Düzenlenen Füze Saldırısında 3 Ölü

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İran'ın füze saldırısı sonucu İsrail'in kuzeyindeki iki katlı bir bina yıkıldı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İsrail yetkilileri, sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek, kurtarma ekiplerinin de mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye gittiği kaydedildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bir noktada isabet olduğu, burada yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail polisi, çevredeki şüpheli cisimlere yaklaşılmaması konusunda uyarı yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde gökyüzünde hüzmelerin görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerden birinde bir füzenin düştüğü anlar yer aldı.

Ölü sayısı 3'e yükseldi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 3'e yükseldiğini duyurarak, yaralılara ilişkin ise detay paylaşmadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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