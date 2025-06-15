İsrail'e İran'dan Balistik Füze Fırlatıldı

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İsrail'e İran'dan Balistik Füze Fırlatıldı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan balistik füzelerin fırlatıldığını duyurdu. Sirenlerin çaldığı şehirlerde sivillere sığınakta kalmaları talimatı verildi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığını duyurdu. Hava savunma sistemleri devreye girerken, Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'te sirenler çaldı. İsrail'in merkezindeki sivillere ikinci bir emre kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildi.

IDF'den yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e fırlatılan bir balistik füze tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Hava savunması tehditleri vurmak için çalışırken önümüzdeki dakikalarda sirenlerin çalması bekleniyor" denildi. Ayrıca, İsrail'in merkezindeki sivillere, "ikinci bir emre kadar sığınaklarında kalmaları" talimatı verildi.

Bu talimatın hemen ardından Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs şehirlerinde sirenlerin çalmaya başladığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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