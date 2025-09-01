İsrail'e Husi Tehditleri Sonrası Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yemen'deki İran destekli Husilerin misilleme tehditlerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'a yönelik güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından Husiler, İsrail'e yönelik saldırıları artıracağını ve intikam alacaklarını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), bu tehditler üzerine Netanyahu ve Katz'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkilileri korumak için "özel ve istisnai" tedbirler aldığı ifade edildi.

28 Ağustos'ta Yemen'e düzenlenen ve "Şans Damlaları" adı verilen saldırıda başkent Sana'da 10'dan fazla Husi askeri ve siyasi liderinin bulunduğu bir binanın hedef alındığı kaydedildi.

"Askeri bir hileyle" İsrail'den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Sana'da düzenlenen saldırının hedefleri arasında, Husilerin Genelkurmay Başkanı El-Gamari, Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ve İçişleri Bakanı Abdulkerim el-Husi'nin olduğu aktarıldı.

İsrail, Yemen'e düzenlediği saldırıda İran destekli Husilerin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi'yi öldürmesinin ardından bugün kabine ile Güvenlik Kabinesi toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıma kararı almıştı.

İran destekli Husiler, Yemen'de uluslararası tanınırlığı olmayan hükümetin başındaki Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'den intikam almaya yemin etmişti.